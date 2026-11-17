Фото: spartak.ru

Умер обладатель золотой медали Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке, четырехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Юрий Ляпкин. В январе ему могло бы исполниться 82 года, сообщила пресс-служба московского "Спартака".

"Отечественный хоккей понес большую утрату", – говорится в сообщении.

Представители "Спартака" добавили, что разделяют скорбь с болельщиками команды и всем хоккейным миром. О дате и времени прощания с олимпийским чемпионом в клубе пообещали сообщить дополнительно.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на семью Ляпкина, перед смертью хоккеист перенес инсульт.

Юрий Ляпкин родился 21 января 1945 года. Карьеру защитник начинал в воскресенском "Химике", где играл с 1964 по 1972 год и с 1976 по 1978 год. В московский "Спартак" он переходил дважды, выступал за команду в 1972–1976 годах и в 1978–1979 годах. Позже он играл за японский "Одзи Сейси" с 1979 по 1982 год.

В чемпионатах СССР он сыграл 437 матчей и забросил 126 шайб. Золото союзного первенства Ляпкин завоевал в 1976 году как капитан "Спартака", серебро – в 1973-м, а бронзу – в 1965, 1970 и 1975 годах. Кроме того, он дошел до финала Кубка СССР 1972 года.

В составе сборной СССР Ляпкин выиграл чемпионат мира в 1971, 1973, 1974 и 1975 годах, а в 1976-м стал серебряным призером мирового первенства. Также три года подряд – с 1973-го по 1975-й – он становился чемпионом Европы.

В 1972 году Ляпкин участвовал в Суперсерии против канадских профессионалов. Всего на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх он провел 45 матчей и забросил 7 шайб. Также хоккеист носил звание заслуженного мастера спорта.

