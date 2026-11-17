17 ноября, 12:14Происшествия
Россиянин пострадал при столкновении поездов в Праге
Фото: x.com/Policie ČR
Россиянин получил травмы при столкновении двух поездов в центре Праги. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Богдан Василивицкий.
"У него легкие травмы головы и руки", – приводит его слова РИА Новости.
Сведения о пострадавшем россиянине, по словам дипломата, дипмиссии предоставила полиция Чехии. Железнодорожное движение в районе аварии частично нарушено.
О столкновении поездов в центре чешской столицы стало известно 17 ноября. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне рядом с Главным вокзалом: оба поезда в одно время двинулись по одной колее друг другу навстречу.
В результате ЧП несколько человек получили ранения. На место направили четыре бригады скорой медицинской помощи и спасателей.