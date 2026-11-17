Фото: x.com/Policie ČR

Россиянин получил травмы при столкновении двух поездов в центре Праги. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Богдан Василивицкий.

"У него легкие травмы головы и руки", – приводит его слова РИА Новости.

Сведения о пострадавшем россиянине, по словам дипломата, дипмиссии предоставила полиция Чехии. Железнодорожное движение в районе аварии частично нарушено.

О столкновении поездов в центре чешской столицы стало известно 17 ноября. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне рядом с Главным вокзалом: оба поезда в одно время двинулись по одной колее друг другу навстречу.

В результате ЧП несколько человек получили ранения. На место направили четыре бригады скорой медицинской помощи и спасателей.