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Приготовление традиционного новогоднего салата селедки под шубой обойдется в 317 рублей – вдвое дешевле оливье за 609 рублей. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.

Специалисты сравнили медианные цены на продукты для обоих салатов. В расчете для селедки под шубой учтены 350 граммов слабосоленой сельди, 400 граммов картофеля, 350 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 2 куриных яйца, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза.

В расчете для классического оливье с вареной колбасой – 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 5 куриных яиц, 300 граммов колбасы, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов консервированного зеленого горошка, 400 граммов маринованных огурцов, 200 граммов майонеза, а также 50 граммов укропа или петрушки.

По данным аналитиков, несмотря на умеренный рост стоимости ингредиентов для этих видов салатов, спрос на большинство продуктов для их приготовления увеличивается. Интерес к традиционным домашним блюдам и подготовке к новогоднему сезону сохраняется.

Ранее диетолог Римма Мойсенко заявила, что традиционное застолье в новогоднюю ночь можно заменить прогулками и активными играми на свежем воздухе. Она отметила, что движение и новые впечатления помогут организму избежать переедания.