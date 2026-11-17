Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Братеевском каскадном парке на юге Москвы завершили комплексную реабилитацию пруда. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В ходе обследования выяснилось, что водоем находился в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение провести его комплексную реабилитацию", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, пруд расположен в пойме Москвы-реки и является искусственным. Это популярное место отдыха горожан: вдоль берега проложена прогулочная дорожка, установлено освещение, рядом находятся детские и спортивные площадки.

В рамках реабилитации водоем площадью 0,7 гектара очистили от ила – специалисты извлекли иловые отложения общим объемом 2 тысячи кубометров. Береговую полосу протяженностью 319 метров отремонтировали, при этом она осталась полностью пологой. Для укрепления использовали гранитный щебень, который отсыпали по существующему откосу, в том числе на подводных участках.

В западной части пруда сформировали зону биоплато площадью более 200 квадратных метров, в нее высадили водные растения разных видов.

Тем временем в столице продолжается реабилитация Тереховского пруда площадью 1,2 гектара на северо-западе Москвы. Водоем очистят от ила, а его берега приведут в порядок. Работы связаны в развитием территории Мнёвниковской поймы, уточнил Бирюков.