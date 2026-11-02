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02 ноября, 12:05

Город

На улице Борисовские пруды стартовали работы по реабилитации водоема

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На юге Москвы специалисты приступили к комплексному обновлению пруда на улице Борисовские Пруды, завершить работы планируют до конца 2026 года. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в МАХ.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, водоем находится в неудовлетворительном состоянии – на дне скопился ил, из-за которого уменьшилась глубина и началось цветение воды. Кроме того, разрушается береговая полоса.

В рамках реабилитации пруд очистят от иловых отложений и сформируют новое ложе. Для этого его профилируют, уложат гидроизоляционную мембрану, а затем засыплют крупнозернистым песком и галькой.

Берега укрепят габионами – металлическими сетчатыми конструкциями с гранитным камнем внутри. Поверх них разместят геоматы. Также специалисты полностью заменят металлоконструкции, настилы и ограждения двух деревянных помостов. На заключительном этапе работ обустроят зону биоплато.

Отмечается, что в столице регулярно обследуют водоемы, а при обнаружении проблем принимают решения об их реабилитации. Перечень объектов для проведения таких работ формируют ежегодно с учетом пожеланий горожан.

Ранее в Москве начали реабилитацию Верхнего и Малого Качаловских прудов в Северном Бутове. Эти водоемы входят в каскад из четырех прудов в пойме реки Битцы и служат местом отдыха местных жителей.

В ходе работ извлекут более 8 тысяч кубометров ила, укрепят берега общей протяженностью свыше 1,5 километра и обустроят 9 зон биоплато площадью более 670 квадратных метров. Для восстановления водоемов также предусмотрели высадку водных растений в теплое время года.

На юго-западе столицы обновили Нижний Афонинский пруд

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