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28 августа, 12:14

Город

В Москве началась реабилитация Большого Мещерского пруда

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В районе Солнцево на западе Москвы приступили к комплексной реабилитации Большого Мещерского пруда. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что водоем входит в каскад прудов в верховьях реки Навершки и долгие годы остается популярным местом среди жителей района. Однако обследование показало, что пруд находится в неудовлетворительном состоянии: на дне зафиксировано много иловых отложений, а береговая полоса разрушается.

Специалисты очистят водоем площадью свыше 9 гектаров от ила. Общий объем извлекаемых отложений составит около 40 тысяч кубометров. Для этого задействуют плавающий земснаряд, частично понизив уровень воды. Это никак не повлияет на местную экосистему.

Береговую полосу протяженностью свыше 1,5 километра восстановят: естественные откосы укрепят щебнем и растительным грунтом, а прочность железобетонной конструкции обеспечат нанесением нового цементного раствора под давлением.

Существующую ряжевую стенку заменят новыми бревнами из лиственницы. После этого в разных частях водоема сделают три зоны биоплато, куда высадят водные растения. Работы планируют завершить в 2027 году.

Ранее в Москве завершили реабилитацию Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов. В рамках работ водоемы очистили от ила. На Нижнем Кузьминском пруду создали береговые полосы и зону биоплато площадью более 860 квадратных метров. Там планируется высадить свыше 15 тысяч растений.

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