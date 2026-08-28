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28 августа, 11:20

Город

В Москве выделили 9 земельных участков под строительство домов по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва в июле выделила 9 земельных участков для строительства жилых домов и необходимой инфраструктуры в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, площадь переданных участков превышает 5,5 гектара. Новые дома возведут в четырех административных округах города.

Как рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, два участка площадью свыше 2,1 гектара расположены на западе столицы. Более 1,5 гектара выделено на юго-западе, свыше 1,2 гектара – на востоке. Еще два участка площадью 0,6 гектара находятся в Северном административном округе.

Все новостройки возводят по индивидуальным проектам. Квартиры в них имеют улучшенную планировку – большие кухни и коридоры. Во всех домах создают безбарьерную среду – в подъездах нет ступеней и порогов, чтобы комфортно было всем жильцам.

Ранее около 550 жителей района Капотня приступили к осмотру квартир по реновации. Жилой комплекс находится по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21. Там жилье получат горожане из четырех старых домов. Помогают им в центре информирования, расположенном на первом этаже новостройки.

Дом на 134 квартиры по реновации построят в Лосиноостровском районе

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