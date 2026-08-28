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28 августа, 11:11

Происшествия

Бизнесмен Илья Трабер подтвердил, что его освободили из СИЗО по здоровью

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бизнесмен Илья Трабер, обвиняемый по делу об убийстве депутата и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Александра, освобожден из-под стражи. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Информацию об освобождении бизнесмена подтвердил его адвокат Игорь Сочиянц. Он рассказал, что Трабера доставили в Санкт-Петербург по состоянию здоровья. Иных комментариев правозащитник не предоставил.

Сам бизнесмен в беседе с изданием "Абзац" рассказал, что чувствует себя плохо. Именно по медицинским показаниям, как указал Трабер, его и отпустили из СИЗО.

Он добавил, что в ближайшее время ему предстоит операция, но конкретный диагноз предприниматель называть не стал, назвав эту информацию личной и секретной. Бизнесмен также отметил, что ему скоро исполнится 76 лет. В настоящее время он испытывает трудности с речью.

Трабера задержали 17 июня по делу об убийстве Петрова. По версии следствия, бизнесмен организовал данное преступление. В его доме и офисах его компании провели обыски.

Спустя время суд арестовал бизнесмена. Ему предъявили обвинения в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Свою вину Трабер не признал.

По тем же статьям были отправлены в СИЗО предполагаемый исполнитель преступления Алисултан Надирбеков, а также двое возможных подельников Трабера – Саид Саладинов и Владимир Даниленко. Последний свою вину по делу об убийстве не признал.

"Московский патруль": в Москве арестован миллиардер Илья Трабер

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