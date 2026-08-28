Сергунина рассказала о востребованности городского приложения "Моя Москва"

Фото: пресс-служба ДИТ

Городское мобильное приложение "Моя Москва" скачали уже почти 10 миллионов раз с момента его запуска в 2019 году, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В нем собраны все самые востребованные услуги и сервисы портала mos.ru – от передачи показаний счетчиков и пополнения карты "Тройка" до покупки билетов на культурные мероприятия.

"За все время приложением воспользовались 273 миллиона раз, и 74 миллиона из них – с начала этого года. С его помощью жители столицы ежедневно решают разные бытовые задачи, планируют отдых, занимаются благотворительностью, узнают городские новости", – рассказала Наталья Сергунина.

Основные функции распределены по тематическим разделам, представленным на главном экране: "Дом", "Семья", "Здоровье", "Транспорт", "Досуг и билеты". Например, пользователям в любое время доступна услуга вызова мастера или оформления вывоза ненужных вещей: одежды, бытовой техники, мебели. Родителям удобно контролировать посещаемость и питание своих детей в школе, записывать их в кружки и секции.

В разделе "Платежи", помимо оплаты счетов за коммунальные услуги, можно перечислить пожертвования на программы проверенных благотворительных фондов. Следить за главными городскими событиями помогает раздел "Новости Москвы", который регулярно обновляется.

Новые сервисы

Приложение постоянно развивают, совершенствуя функционал и расширяя список сервисов. Так, в этом году в тестовом режиме внедрили цифрового ассистента, который облегчает поиск услуг. Он обрабатывает не только текстовые сообщения, но и голос.

Еще один новый сервис – "Реновация". Он позволяет участникам одноименной программы отслеживать все этапы переселения и оформления документов, иметь под рукой нужную информацию и контакты, заказывать бесплатные услуги для переезда.

Недавно добавили и возможность покупки билетов через "Мосбилет" на спектакли, выставки, киносеансы, концерты и другие события. Поиск настраивается по дате и интересующему формату, а еще так, чтобы выдавались бесплатные варианты или те, на которые действует Пушкинская карта. Билеты при этом будут доступны в приложении, их можно предъявить с экрана телефона.

Предоставление социально значимых услуг в электронной форме соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".

Кроме того, в приложении "Моя Москва" жители столицы могут найти всю информацию о карте москвича. В частности, горожанам доступны сведения о сроке действия карты, список льгот и услуг, статус карты или заявления на ее выпуск. До этого такая возможность была в личном кабинете на портале mos.ru.