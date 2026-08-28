Житель Улан-Удэ крал одежду из магазина, носил и выбрасывал

Фото: MAX/"Полиция Бурятии"

В Улан-Удэ задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в неоднократных кражах товаров из магазина. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Поводом для проверки стало заявление представителя торговой точки о недостаче товарно-материальных ценностей, которая была выявлена в ходе плановой инвентаризации. Просмотр записей с камер видеонаблюдения подтвердил, что хищения совершал один и тот же человек в течение нескольких дней.

По данным полиции, злоумышленник похищал носки, футболки, шорты и кеды. Общая сумма ущерба составила 16 293 рубля. Правоохранители изъяли видеозаписи, установили личность подозреваемого и задержали его.

На допросе молодой человек признался и подробно рассказал, как совершал кражи. Он выбирал вещи без жестких противокражных датчиков, набирал несколько дополнительных предметов одежды, а после заходил в примерочную, упаковывал товар в рюкзак и покидал магазин. По словам задержанного, вещи он носил сам, а после выбрасывал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее экс-сотрудник медучреждения в Москве украл отвертку для вкручивания мини-имплантатов стоимостью 40 тысяч рублей. Пропажу единственного такого инструмента обнаружили во время внеплановой инвентаризации в клинике на 3-й Фрунзенской улице. Главный врач обратился в полицию.

Правоохранители изучили записи с камер и установили подозреваемого. Им оказался 24-летний бывший сотрудник клиники, которого незадолго до этого уволили после испытательного срока. После задержания подозреваемого похищенное изъяли и вернули владельцу. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже.

