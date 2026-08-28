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28 августа, 10:57

Происшествия

Один человек погиб при атаке БПЛА в Ярославской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ВСУ утром 28 августа атаковали БПЛА Ярославскую область, в результате чего один человек погиб, еще 27 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Губернатор уточнил, что 17 человек получили ранения различной степени тяжести при падении обломков БПЛА на межмуниципальный автобус. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь.

Также Евраев выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать всю необходимую поддержку его семье.

Всего было уничтожено 67 дронов. Обломки беспилотников упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. В настоящее время на данных объектах оперативно тушат возникшие возгорания.

Глава региона поблагодарил Минобороны РФ, сотрудников министерства региональной безопасности и силовых ведомств за отражение атаки.

"Непосредственная угроза в настоящее время отменена. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность", – уточнил Евраев.

Во время объявленной в Ярославской области опасности БПЛА на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрывали движение транспорта. Ограничения затронули участок дороги от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности. Водителям советовали выбирать маршруты минуя эту территорию.

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