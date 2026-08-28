28 августа, 10:33Происшествия
Пожар на подстанции частной скорой помощи на юге Москвы ликвидирован
Фото: MAX/"Агентство Москва"
Возгорание, возникшее на территории подстанции частной скорой помощи на юге Москвы, потушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
В результате никто не пострадал.
Подстанция скорой помощи в Нагорном проезде загорелось утром 28 августа. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. В результате случившегося обрушилась кровля здания.
Спустя время возгорание удалось локализовать. Предварительно, данная организация оказывает платные услуги скорой помощи.
Пожар произошел в районе промзоны в Нагорном проезде