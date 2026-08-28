Пожар на подстанции частной скорой помощи на юге Москвы ликвидирован

Фото: MAX/"Агентство Москва"

Возгорание, возникшее на территории подстанции частной скорой помощи на юге Москвы, потушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

В результате никто не пострадал.

Подстанция скорой помощи в Нагорном проезде загорелось утром 28 августа. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. В результате случившегося обрушилась кровля здания.

Спустя время возгорание удалось локализовать. Предварительно, данная организация оказывает платные услуги скорой помощи.

