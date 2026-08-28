Госавтоинспекция Москвы проведет рейд "СИМ" 29 и 30 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Профилактический рейд "СИМ" пройдет в Москве 29 и 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

Мероприятие направлено на предупреждение нарушений правил дорожного движения среди пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, гироскутеры и моноколеса.

Во время рейда инспекторы будут фиксировать нарушения и проводить разъяснительные беседы. Пользователям СИМ напомнят о необходимости быть внимательными во время движения, не использовать транспортное средство при переходе проезжей части, а также обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофора.

Внимание уделят безопасности детей и подростков. Госавтоинспекция призвала взрослых контролировать использование СИМ юными участниками движения и рассказывать им о безопасном поведении на дорогах. В ведомстве подчеркнули, что электросамокаты и подобные средства могут быть опасны при несоблюдении правил.

Ранее в столице прошел профилактический рейд "Пешеходный переход", в ходе которого инспекторы выявили более 4 тысяч нарушений. При этом они наблюдали как за водителями, так и за пешими участниками движения. Кроме того, проводились беседы с детьми и их родителями.

