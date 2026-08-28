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28 августа, 08:45

Город

Москвичи познакомятся с культурой Индонезии на фестивале "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В субботу, 29 августа, на Чистопрудном бульваре в рамках третьего международного фестиваля "Театральный бульвар" представят программу "Прекрасная Индонезия: единство в многообразии". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовано посольством Индонезии в столице совместно с мэрией города. Программа приурочена к 81-й годовщине провозглашения независимости Индонезии и отражает национальный девиз страны Bhinneka tunggal ika, что означает "Единство в многообразии".

В 15:00 гости увидят традиционные танцы разных регионов Индонезии в исполнении московского коллектива Kirana Nusantara Dance. Также выступят студенты хореографического направления Московского городского открытого колледжа. Федерация пенчак силат России продемонстрирует традиционное индонезийское боевое искусство, включенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В 17:00 на сцену выйдут артисты кукольно-теневого театра ваянг кулит – еще одного объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Спектакль пройдет под живой аккомпанемент гамеланного ансамбля Gamelan Dadali. Сюжет расскажет о могущественном великане Прабу Боко, который держит свое царство в страхе и требует от каждой деревни приносить ему в жертву человека.

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Вход на все мероприятия свободный.

Между тем на ВДНХ до 30 августа проходит фестиваль Русского географического общества. Он посвящен этнокультурному разнообразию российских народов. Гости смогут познакомиться с культурой разных регионов через музыку, искусство, гастрономию и интерактивные мероприятия.

Фестиваль "Народы России" стартует на ВДНХ 28 августа

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Сюжет: Лето в Москве
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