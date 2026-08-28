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28 августа, 07:17

Политика

В МИД РФ заявили, что задержание танкеров странами ЕС может ударить по ним бумерангом

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Задержание танкеров якобы "теневого флота" странами Евросоюза ведет к росту цен на нефть и может ударить по самим европейцам. Об этом РИА Новости заявил директор первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников.

По словам дипломата, незаконные действия Франции и других европейских стран подрывают свободу судоходства и мировой торговли, создают нежелательные прецеденты. Он подчеркнул, что это может "бумерангом ударить по ним самим", особенно учитывая, сколько судов под действительно фальшивыми флагами перевозят нефть и другие товары в интересах самих европейцев.

Студенников также отметил, что европейцы занимаются "беспардонными манипуляциями" с международным правом. Он напомнил, что само понятие "теневого флота" отсутствует в морском праве.

Существующие правила позволяют военному судну остановить и досмотреть иностранный корабль в открытом море только в строго ограниченных случаях. Однако возможность принудительного изменения маршрута, высадки десанта и конвоирования судна в порт государства военного корабля вообще не предусмотрена.

Ранее Студенников рассказал, что с сентября прошлого года ВМС Франции захватили пять судов, ходящих под флагами различных стран. Во всех случаях корабль задерживали, препровождали во французский порт, а после уплаты "штрафа" освобождали.

Задержания морских судов, приписываемых к российскому "теневому флоту", являются морским разбоем и пиратством, добавил он.

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