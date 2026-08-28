ГОСТ на биопечать тканей и органов появится в России в сентябре

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Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов с использованием биоматериалов в медицине вступит в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Стандарт закрепляет определение трехмерной биопечати. Согласно ему, к таким технологиям относится создание органов и тканей с применением биологических материалов, необходимых для восстановления утраченных функций организма. В качестве сырья могут использоваться материалы животного, растительного, морского, микробиологического или человеческого происхождения.

Биопечать подразделяется на несколько видов: струйную, лазерную, с использованием клеточных сфероидов, роботическую и другие. При этом чернила для изготовления органов и тканей должны иметь природное происхождение – например, природные полисахариды, белки, аутологичные клетки или клеточные суспензии.

Введение ГОСТа открывает возможности для перехода от лабораторных исследований к промышленному внедрению и серийному производству биомедицинских изделий. Кроме того, стандарт создает условия для выхода российских разработок на международный уровень.

Ранее сообщалось, что федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) наладило выпуск универсальной лиофилизированной плазмы, которую можно переливать в экстремальных ситуациях, когда нет возможности определить группу крови пострадавшего.

С 1 сентября в России также начнут действовать новые правила оказания платных медицинских услуг. К примеру, теперь договор на платные услуги можно будет заключить дистанционно не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через мессенджер МАХ.