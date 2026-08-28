МИД РФ назвал морским разбоем задержания Францией танкеров

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Задержания Францией танкеров, приписываемых к российскому "теневому флоту", являются пиратством и морским разбоем. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

По его словам, с сентября 2025 года ВМС Франции захватили пять судов, ходящих под флагами различных государств. Схема действий во всех случаях одинакова: танкер задерживают, препровождают во французский порт, а после уплаты "штрафа" освобождают.

"В 21-м пакете антироссийских санкций страны ЕС наделили себя еще и правом удерживать или, называя вещи своими именами, воровать перевозимую нефть. Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Студенников отметил, что истинный мотив этих действий – попытка подорвать российский нефтяной экспорт и нанести ущерб экономике страны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

По словам президента, власти некоторых стран Евросоюза, нарушая международное морское право, пытаются ограничить движение российских кораблей. Более того, они недавно придумали захватывать суда и продавать "награбленное имущество".