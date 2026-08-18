Швеция задержала пять судов с россиянами на борту с конца 2025 года

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Власти Швеции с конца 2025 года задержали пять грузовых судов, в состав экипажей которых входили россияне. Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Швеции Сергей Беляев.

Одним из задержанных судов оказался сухогруз "Адлер". Он шел под российским флагом и был быстро отпущен. По словам Беляева, у шведских правоохранителей, как они сами признались, не было достаточных оснований для удержания судна "ни с точки зрения международного права, ни исходя из национального законодательства Швеции".

В течение этого года Швеция "перехватила" еще четыре корабля. Все они ходили под иностранными флагами и принадлежат компаниям, зарегистрированным в третьих странах. Посольство России в Швеции вмешивалось в ситуацию только в контексте защиты законных прав и интересов россиян, входивших в состав экипажей этих судов, добавил посол.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. По словам президента, власти некоторых стран Евросоюза, нарушая международное морское право, пытаются ограничить движение российских кораблей. Более того, они недавно придумали захватывать суда и продавать "награбленное имущество".