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06 октября, 18:48

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Cyprus Mail: женщина незаконно проникла на борт самолета в аэропорту Ларнаки

Женщина незаконно проникла на борт самолета в аэропорту Ларнаки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт кипрской Ларнаки перевели в режим повышенной готовности после незаконного проникновения женщины на борт самолета, следовавшего в Тель-Авив. Об этом сообщает издание Cyprus Mail, ссылаясь на местную полицию.

Инцидент произошел 5 октября. Нарушительницей оказалась гражданка Грузии. Уточняется, что она приобрела билет, прошла регистрацию и проверку безопасности, однако при последнем досмотре намеренно уклонилась от контроля и поднялась на борт.

При подсчете пассажиров выяснилось, что ее нет в полетном листе, поэтому женщина была выведена из самолета представителями власти. По данным источников, она является персоной нон грата в Израиле.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево две пассажирки были задержаны после несанкционированного выхода в зону дополнительных режимных ограничений. По информации СМИ, они опоздали на рейс и попытались самостоятельно догнать самолет. Сотрудники авиагавани зафиксировали нарушение и передали девушек сотрудникам ФСБ.

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