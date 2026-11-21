Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Гололедица может появиться на улицах Москвы в ночь на 22 ноября: после 03:00 температура воздуха местами перейдет через ноль в сторону отрицательных значений, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Предупреждение было опубликовано городскими службами после получения прогноза метеорологов. Автомобилистам рекомендовали быть внимательными во время движения, придерживаться скоростных ограничений и соблюдать дистанцию.

О погоде в начале зимы рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее прогнозу, средняя температура декабря в Москве будет на один градус выше климатической нормы.

"Январь и февраль вернутся к климатической норме", – приводит РИА Новости слова Паршиной.

Для средней полосы России такая картина типична: зима здесь чередует периоды оттепелей и более холодные промежутки.

Метеоролог уточнила, что в январе и феврале возможны и кратковременные потепления с оттепелями, и морозные дни, однако в целом температура не выйдет за пределы привычных для этих месяцев значений.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что первая в этом сезоне метель ожидается в Москве в среду, 25 ноября. По ее прогнозу, метеорологическая зима наступит в столице уже в понедельник, 23 ноября. При этом небольшой снег будет выпадать ежедневно.

