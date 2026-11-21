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Препарат "Фтортиазинон", созданный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, преодолевает антибиотикорезистентность, в том числе у штаммов бактерии Klebsiella pneumoniae, распространяющейся в Европе. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель центра Александр Гинцбург.

"Страшны штаммы, которые устойчивы к антибиотикам. Поэтому "Фтортиазинон", который сделан в институте Гамалеи, преодолевает эту устойчивость", – сказал Гинцбург.

По его словам, российский препарат спас уже не одну сотню больных. Широко его начали применять в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена на послеоперационных пациентах с тяжелыми осложнениями, вплоть до граничащих с септическими состояниями. Используется лекарство и в клиниках Башкирского медицинского университета, а также в ряде других учреждений.

Сейчас, уточнил Гинцбург, проведено много клинических исследований по расширению показаний. Документы находятся в Минздраве. Экспертам предстоит дать заключение о более широком использовании препарата для борьбы с антибиотикорезистентной микрофлорой, в том числе с Klebsiella pneumoniae.

Устойчивые к антибиотикам штаммы этой бактерии могут уже присутствовать в России, заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, такие бактерии вытесняют другие штаммы, поскольку вызываемые ими инфекции сложнее поддаются лечению.

"Она все больше и больше вытесняет другие. Там и занимает свою эту нишу устранения. Вот в чем ее опасность", – пояснил эпидемиолог.

Трудности с терапией, в свою очередь, создают условия для дальнейшего распространения устойчивых форм. Одного наблюдения за распространением устойчивых бактерий недостаточно, подчеркнул специалист.

"Более тщательный мониторинг и поиск препаратов для лечения – это реальное и стратегическое направление, по которому надо работать", – сказал он, добавив, что искать нужно прежде всего новые антибиотики, способные противодействовать устойчивым штаммам.

Кроме того, Онищенко отметил, что усиленный мониторинг нужен и потому, что российские граждане обращаются за медицинской помощью за рубежом, в том числе для проведения отдельных видов операций.

Ранее стало известно, что в больницах Европы стремительно распространяется опасная "супербактерия", устойчивая к препаратам. По данным СМИ, с 2019 по 2025 год количество случаев заражения пациентов устойчивыми к лечению штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae выросло на 72%.

У некоторых штаммов зафиксирована абсолютная невосприимчивость почти ко всем антибиотикам, включая новейшие. Чаще всего бактерия поражает легкие и вызывает пневмонию, но может приводить и к заболеваниям других органов. Смертность от болезней, вызванных такими штаммами, составляет 40–70%.

