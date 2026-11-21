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Уголовное дело о разбое возбудили в Забайкалье после нападения на 17-летнего юношу, у которого двое мужчин силой отобрали машину, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.



По данным следствия, вечером 11 ноября двое 30-летних жителей договорились похитить автомобиль, принадлежавший подростку. В ночь на 12 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они обманом выманили юношу из квартиры на лестничную площадку. После того как он отказался отдавать ключи, мужчины избили его.

Из опасений за собственную безопасность молодой человек передал нападавшим ключи от автомобиля стоимостью 800 тысяч рублей. Мужчины уехали на похищенной машине, но впоследствии были задержаны сотрудниками полиции. Им вменяют разбой в крупном размере.

Оба фигуранта арестованы. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, по делу назначили комплекс судебных экспертиз.

Ранее суд в Москве заключил под стражу двух обвиняемых в краже у мужчины пакета с деньгами. По версии следствия, молодые люди знали, что у потерпевшего при себе находится крупная сумма наличных. Они поджидали его возле жилого дома на проспекте Вернадского, выхватили пакет с более чем 7 миллионами рублей и скрылись.

