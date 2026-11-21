Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Мурманске местная жительница 1957 года рождения получила травму, неосторожно обращаясь с неизвестным предметом, который находился среди ее личных вещей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

Пострадавшую незамедлительно госпитализировали, ей оказали необходимую медицинскую помощь. По итогам проверки, которую провели сотрудники полиции, следователь возбудил уголовное дело о незаконном сбыте взрывчатых веществ или устройств.

В рамках расследования будут выполнены необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Сейчас назначены экспертизы. Специалисты должны установить, какой именно предмет стал причиной происшествия.

Ранее два человека погибли при хлопке в многоэтажном доме во Владикавказе. Происшествие случилось на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Курсантов-Кировцев. В здании выбиты окна, возгорания нет.

По предварительным данным, двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое.

