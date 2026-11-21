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Движение поездов по Крымскому мосту восстановили в полном объеме после приостановки из-за ночной атаки беспилотников. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.

По его словам, поезда через мост курсируют в штатном режиме. Никитин уточнил, что заседания штаба Минтранса РФ по логистике в связи с ситуацией с Крымским мостом проводятся каждый день.

По словам вице-премьера, ему регулярно поступают доклады главы Минтранса России Дмитрия Ядрова о том, как идут перевозки грузов и пассажиров в Крым.

Движение приостанавливали 19 ноября после ночной атаки беспилотников. Позднее в тот же день его возобновили по первому железнодорожному пути.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября, а также в ночь на 19-е число. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

В настоящее время мост восстанавливают. Сроки данных работ установят после подготовки инженерных проектных решений. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что повреждены как основная балка пролета арочного моста, так и сама арка.

Владимир Путин предупредил, что ответ России на украинские атаки на Крымский мост будет гораздо болезненнее для Киева. Помимо этого, глава государства сообщил о намерении защитить сухопутный маршрут в Крым, проходящий через Запорожскую и Херсонскую области, и увеличить присутствие России на этом направлении.

