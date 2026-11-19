Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

Президент отметил, что Россия получила возможность двигаться в республику через территорию Запорожской и Херсонской областей, где страна будет лишь усиливать свое присутствие.

На этой же пресс-конференции глава государства заявил, что Россия ответит на удары Украины по Крымскому мосту в гораздо более болезненной для Киева форме. Путин добавил, что автомобильная часть моста была серьезно повреждена, но сооружение будет восстановлено.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Двумя днями позднее ВСУ вновь нанесли удар по Крымскому мосту, железнодорожное движение по нему было временно остановлено. Позднее вице-премьер России Андрей Никитин сообщил, что движение железнодорожных составов по сооружению открыли.