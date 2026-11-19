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Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей с 1 января 2027 года. Это следует из материалов к проекту.

В 2026 году МРОТ составляет 27 930 рублей. Таким образом, с нового года он вырастет на 6,8%.

При этом на 2027–2029 годы документ приостанавливает действие норм, по которым МРОТ исчислялся исходя из размера медианной заработной платы. В этот период показатель будут определять по прогнозируемым темпам роста среднемесячной начисленной зарплаты.

Как указано в материалах к проекту, новый механизм даст возможность учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату.

Вместе с тем 1 января 2027 года Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет администрировать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар заявила о необходимости как можно быстрее повысить МРОТ до 35 тысяч рублей. Она пояснила, что текущие ориентиры необходимо пересмотреть из-за роста цен, тарифов и ощутимой для россиян инфляции.

