19 ноября, 15:36Культура
Московский международный кинофестиваль пройдет в апреле 2027 года
Фото: Москва 24/Никита Симонов
49-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 22 по 29 апреля 2027 года. Об этом ТАСС сообщили организаторы смотра.
ММКФ входит в число старейших кинофестивалей мира. Впервые он прошел в 1935 году, тогда председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль проводится регулярно.
За последние 20 лет жюри ММКФ возглавляли Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко и Ким Ки Дук.
На 48-м Московском международном кинофестивале победителем в номинации "Лучший фильм" стала индийская картина "Страсть". Продюсером выступил Разак Ахмед, а режиссером – Фазиль Разак.
Кроме того, трофеи "Серебряный Святой Георгий" получили корейская картина "Нигде – и все же где-то" в категории короткометражного кино, российский проект "Выготский" – приз за лучшую режиссерскую работу, картина "Температура вселенной" в номинации "Русские премьеры".