Фото: Москва 24/Никита Симонов

49-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 22 по 29 апреля 2027 года. Об этом ТАСС сообщили организаторы смотра.

ММКФ входит в число старейших кинофестивалей мира. Впервые он прошел в 1935 году, тогда председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль проводится регулярно.

За последние 20 лет жюри ММКФ возглавляли Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко и Ким Ки Дук.

На 48-м Московском международном кинофестивале победителем в номинации "Лучший фильм" стала индийская картина "Страсть". Продюсером выступил Разак Ахмед, а режиссером – Фазиль Разак.

Кроме того, трофеи "Серебряный Святой Георгий" получили корейская картина "Нигде – и все же где-то" в категории короткометражного кино, российский проект "Выготский" – приз за лучшую режиссерскую работу, картина "Температура вселенной" в номинации "Русские премьеры".