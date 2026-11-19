Фото: 123RF.com/william87

Высокий суд Англии и Уэльса запретил вывешивать флаги Великобритании и Англии во втором по численности населения городе государства Бирмингеме из-за риска беспорядков. Об этом сообщила BBC.

Ранее участники антимигрантского движения Raise the Colours ("Поднять знамена"), протестовавшие против политики "замещения коренного населения", разместили на мостах, а также на столбах уличного освещения тысячи британских и английских флагов.

Городской совет потребовал через суд запретить размещать флаги на объектах общественной инфраструктуры. По мнению властей, это разжигает межнациональную вражду и создает угрозу безопасности. Защита Raise the Colours доказывала, что гражданам нужно гарантировать свободу выражения мнения.

Суд встал на сторону властей Бирмингема. Нарушителю предписания теперь может грозить лишение свободы на срок до двух лет, штраф либо конфискация имущества. Запрет распространяется на все флаги.

Ранее сообщалось, что за месяц протестов во Франции задержали почти 7,2 тысячи манифестантов и участников погромов. Большинство задержанных – более 4,5 тысячи человек – совершеннолетние. Еще более 2,6 тысячи – несовершеннолетние. Кроме того, возбуждено свыше 3 тысяч дел.

