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На северном участке пляжа протяженностью 90 миль в Новой Зеландии обнаружили 24 кашалота. Об этом сообщила радиостанция RNZ со ссылкой на департамент охраны природы страны.

Уточняется, что 19 животных погибли, еще 5 остались живы, однако их состояние оценивается как плохое. По различным оценкам, каждый кашалот весит от 7 до 10 тонн.

Доступ к части пляжа ограничили, а людей попросили держаться подальше, чтобы не мешать работе специалистов и не тревожить выживших млекопитающих. Причина массового выброса животных на берег пока не установлена.

Ранее не менее 20 гринд – морских млекопитающих из семейства дельфиновых – выбросились на берег Северного острова Новой Зеландии. Четыре из них выжили. Животных заметили около поселения Нгави недалеко от мыса Паллисер, причина случившегося не уточнялась.

