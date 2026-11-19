Фото: rockstargames.com

Фанатам Grand Theft Auto (GTA) стоит ждать выход новой части игры не раньше 2039 года. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил геймер, специалист физико-технического направления Валерий Воскресенский.

По словам эксперта, чтобы спрогнозировать выход GTA VII, недостаточно просто взять паузы между прошлыми частями – это даст искажение, поскольку студия в перерывах делала другие крупные игры. Поэтому в расчете нужно учитывать сразу два контура: интервалы внутри самой серии GTA и реальный производственный цикл всей студии между любыми ее флагманами.

При этом прогноз для фанатов остается неутешительным, указал геймер. Если посмотреть на хронологию частей – от второй до шестой – интервалы ожидания росли по классической экспоненте: 1,9 года, потом 2, следом 3,5, затем 5,4 года и 13,17 года.

Он пояснил, что в разработке высокобюджетных игр работает закон нелинейного усложнения систем: при увеличении плотности и детализации мира в два раза количество человеко-часов на цифровой элемент, анимацию, искусственный интеллект (ИИ) и тестирование растет в 3–4 раза.

"В итоге, если сделать некоторые расчеты и просто продлить эту кривую без поправок, то седьмую часть мы увидим только через 16,9 года, то есть в 2043 году. Если следующим проектом студии станет сразу GTA VII (без промежуточного Red Dead Redemption 3), то при сохранении темпа конвейера цикл составит около 12,7 года, то есть выход новой части будет осенью 2039-го", – предположил Воскресенский.

Вместе с тем он добавил, что если учесть, что использование ИИ в ближайшие годы уберет 20–30% рутины на создание 3D-окружения и частично затормозит эту экспоненту, то релиз можно ожидать в 2041 году. Если же Rockstar решит сначала выпустить условную Red Dead Redemption 3, то GTA VII "уедет далеко за 2047–2048 годы".

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Первыми доступ к ней получили жители Новой Зеландии. Видеоигра доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом GTA VI переведена на русский язык.

На этом фоне депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян не превращать выход шестой части GTA в объект "сумасшедшего поклонения". По мнению депутата, погружение в виртуальный мир американского криминала принесет головную боль, похмелье раскаяния и ощущение пустоты после часов, проведенных за игрой.