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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян не превращать выход шестой части Grand Theft Auto (GTA) в объект сумасшедшего поклонения. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Не стоит возводить эту игровую похоть в формат объекта сумасшедшего поклонения: любая одержимость заканчивается актом изгнания нечистой силы", – заявил Милонов.

Ажиотаж перед выходом игры парламентарий сравнил с "приступом похоти перед супружеской изменой". По мнению Милонова, погружение в виртуальный мир американского криминала принесет головную боль, похмелье раскаяния и ощущение пустоты после часов, проведенных за игрой.

Мировой релиз GTA VI от компании Rockstar Games уже состоялся. Первыми доступ к ней получили жители Новой Зеландии, где уже наступило 19 ноября. Игра доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Согласно отзывам от первых 100 критиков, оценка GTA VI уже составляет 99 баллов из 100.

Игрокам предстоит изучить вымышленный штат Леонида. Главными героями игры стали Джейсон Дюваль и Лусия Каминос. Впервые в современной трехмерной серии GTA главным действующим лицом выступает женщина.

Ранее ряд продавцов сообщали о росте спроса на GTA VI в России. Лидерами по предзаказам выступали жители столицы: на Москву приходился 21% от всех оформленных в стране предзаказов. Кроме того, чтобы посвятить время новой части GTA, некоторые россияне начали заранее согласовывать с работодателями отпуска и отгулы.

