Фото: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

На Верхнеяузском водно-болотном комплексе в национальном парке "Лосиный остров" вдоль берега начала формироваться первая тонкая ледяная кайма – забереги. Об этом сообщила пресс-служба парка в телеграм-канале.

Природное явление возникает при первых устойчивых похолоданиях. Это связано с тем, что прибрежная вода остывает быстрее из-за небольшой глубины и соприкасается с охлажденной почвой и воздухом.

"Этот этап – важный индикатор перехода к ледоставу и часть естественного годового цикла водоeма", – уточнили в "Лосином острове".

При этом толщина заберегов обманчива, предупредили в нацпарке. В первые дни они могут выглядеть сплошными, однако являются очень хрупкими. Поэтому стоит держаться на безопасном расстоянии от кромки воды.

Также в парке отметили, что для экосистемы заповедных Верхнеяузских болот наступает время особой перестройки: меняется температурный режим воды, а также снижается газообмен. Даже минимальное изменение этих показателей отражается на обитателях.

В нацпарке подчеркнули, что кряквы, лысухи и другие водоплавающие из-за сокращения участков открытой воды активнее перебираются на незамерзающие водоемы в городской черте. Кроме того, ондатры и бобры вносят изменения в маршруты и стараются не подходить к кромке льда, который еще тонкий и легко ломается под весом.

При снижении температуры рыбы и беспозвоночные обитатели водоема становятся менее активными и уходят на более глубокие участки, а некоторые виды переходят в состояние зимнего покоя.

Ранее сообщалось, что к зиме начали готовиться бобры из национального парка "Лосиный остров". Они прячут ветки деревьев под водой, чтобы получился природный "холодильник" с запасами еды. Для укрепления жилищ зверьки используют ил и глину. Такое покрытие позволяет сохранить тепло.