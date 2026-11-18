Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генпрокуратура согласилась с доводами защиты сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян об их невиновности по делу об убийстве отца Михаила Хачатуряна. В прокуратуре считают, что девушки действовали в состоянии необходимой обороны, поэтому уголовное преследование подлежит прекращению. Об этом заявил прокурор на заседании Басманного суда Москвы.

Представитель надзорного ведомства также указал на отсутствие разумных сроков расследования. По его словам, Мария уже более 8 лет находится под ограничениями, в том числе ей запрещено пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с родственниками. При этом следствие не принимает итогового решения по делу, а лишь продлевает сроки расследования.

Прокурор добавил, что Генпрокуратура считает необходимым прекратить преследование Марии из-за отсутствия в ее действиях состава преступления. Однако следователь в ответе на жалобу заявил, что расследование продолжается, вина девушки подтверждается собранными доказательствами, а оснований для отмены ограничений и закрытия дела нет.

Суд признал незаконным отказ следователя устранить нарушения, на которые указывала защита, и обязал его повторно рассмотреть ходатайство. Речь шла в том числе об отмене запрета на общение Марии с сестрами. Аналогичное решение суд принял накануне по другой жалобе защиты. При этом само уголовное дело пока не прекращено, а ограничения не отменены.

Дело сестер Хачатурян расследуется с июля 2018 года. Тогда в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями.

В убийстве признались его дочери – Крестина, Ангелина и Мария, которым на тот момент было 19, 18 и 17 лет соответственно. Девушки утверждали, что отец годами подвергал их насилию и издевательствам, а его гибель стала результатом самообороны.

В 2020 году прокуратура утвердила обвинение в отношении старших сестер, однако дело вернули на дополнительное расследование. В 2023 году начались судебные слушания по делу самого Хачатуряна о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних дочерей.

В ноябре 2025 года Мосгорсуд подтвердил решение о его посмертной виновности в преступлениях против девушек. В январе 2026 года расследование дела против сестер возобновили.