Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Самым популярным подарком среди детей в стране остается сладкий гостинец. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Всероссийский Дед Мороз.

По его словам, детство является самой короткой порой, но ребята не меняются и продолжают оставаться веселыми и добрыми. Волшебник при этом отметил, что пожелания детей меняются и все больше ребят просят современные электронные гаджеты.

Сказочная вотчина Всероссийского Деда Мороза находится в Великом Устюге, куда приезжают многие туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными персонажами из сказок и с самим волшебником.

Поезд Деда Мороза 8 ноября отправился из Великого Устюга в шестое новогоднее путешествие по стране. За время поездки состав преодолеет 24 тысячи километров и посетит 65 городов. Маршрут пройдет через Русский Север, Заполярье, Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России.