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Израиль не поддерживает прямых контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, такое решение было принято еще в июне. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов.

По словам министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, это решение касается только Каллас. Работа с остальными чиновниками, институтами и государствами Евросоюза при этом не прерывалась.

Разрыв отношений произошел после публикаций, в которых содержалась критика главы дипломатии ЕС, касающаяся обращения Израиля с палестинцами. Один из европейских дипломатов назвал отсутствие контактов "проблемой".

Ситуацию усиливают разногласия между Еврокомиссией и ЕС относительно того, кому представлять европейскую дипломатическую службу на международной арене. В связи с этим отношения с Израилем все активнее поддерживает еврокомиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица. Согласно информации СМИ, с начала 2026 года она как минимум четыре раза встречалась или созванивалась с главой израильского МИД.

В свою очередь, председатель комитета Европарламента по развитию Барри Эндрюс рассказал, что эта борьба за влияние подрывает авторитет Евросоюза как заслуживающего доверия глобального игрока. Несмотря на это, европейские представители заявили, что Каллас не отстранили от работы по Ближнему Востоку и она тесно сотрудничает с Шуицей.

СМИ также обратило внимание, что лидеры в Европе принципиально не включили главу дипломатии в переговорную группу для будущих консультаций по Украине. Предпочтение отдали советникам по национальной безопасности пяти стран Евросоюза, а также представителям Еврокомиссии и Евросовета.

Ранее сообщалось, что Каллас могли исключить из переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине по причине критики американского лидера Дональда Трампа. Она при этом публично выразила недовольство данным решением. В частности, Каллас призвала обратиться к договорам Евросоюза, которые четко определяют ее полномочия.

Она добавила, что все еще готова принимать участие в переговорном процессе. Однако ряд дипломатов Европы считают Каллас очень противоречивой фигурой для данной миссии.