Фото: MAX/"Полиция Приморья"

Полиция Владивостока организовала процессуальную проверку по факту убийства кошки, которую выбросили с балкона 18-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Поводом для проверки стало обращение 47-летней жительницы Первореченского района: женщина попросила привлечь к ответственности мужчину, который, по ее словам, сбросил кошку с балкона многоэтажки в микрорайоне Снеговая Падь. Животное погибло.

До обращения в полицию информация об убийстве животного и кадры с места появились в социальных сетях. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, по результатам проверки органы примут решение о возбуждении дела.

Ранее в Тюмени мужчина задушил свою 16-летнюю собаку. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина выходит из лифта, а собака пытается выбежать следом. Хозяин заталкивает ее обратно ногой, продолжая удерживать поводок.

После этого двери закрываются, лифт начинает движение, а животное остается подвешенным на поводке. Владелец собаки говорит, что это несчастный случай. Задержать мужчину помогли волонтеры.

