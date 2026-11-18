Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Обитатели Московского зоопарка поправляются перед холодами. Одним запас нужен, чтобы пережить спячку, другим – чтобы сохранить силы к сезону размножения, третьим – чтобы оставаться деятельными зимой, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Прибавку зоологи держат под контролем. Они подбирают рацион так, чтобы масса росла постепенно и без вреда для здоровья.

Символ зоопарка – манул Тимофей – в настоящее время на зажировке. Эти коты приспособлены к суровому степному климату: густой мех выдерживает морозы до минус 50 градусов, но короткие лапы мешают долго идти по глубокому снегу и охотиться. Летом Тимофей весил 3,75 килограмма, в октябре – около 5,2 килограмма. К началу зимы ему нужно дойти до 6,5–7 килограммов. Специалисты кормят его грызунами и перепелками.

В берлоги скоро залягут 3 медведя: гималайские Аладдин и Бабуля, а также бурый Гром. Готовить их начинают с лета: с середины августа звери получают более калорийную еду, а порции выросли на 10–20%. Летом в меню входят мясо, кукуруза, абрикосы, персики, сливы, арбузы и дыни, осенью добавились орехи, сухофрукты и жирная рыба.

"Летом Гром весил 320–330 килограммов. Перед уходом в спячку его масса тела составит около 380 килограммов. Для медведя это не просто лишний вес, а жизненно важный жировой запас. Он позволит зверю пережить несколько месяцев без еды", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Аладдин и Бабуля тоже накапливают жир: сейчас каждый весит около 170 килограммов. В начале лета вес Аладдина был 150 килограммов, Бабули – 120 килограммов. Обычно за зиму они прибавляют примерно треть летней массы.

Между тем еноты-полоскуны впадают лишь в неглубокую спячку и могут просыпаться в оттепели. Перед зимовкой им дают больше орехов и мяса: объем еды вырос в среднем на 20% по сравнению с летом. Рацион составляют с учетом прерывистого сна, чтобы после пробуждения у животных хватало энергии. Енот Шоня летом весил 8 килограммов и поправится примерно на 3, а самка Груша – с 7 до 10 килограммов.

Ластоногие набирают массу не только осенью, но и зимой. Самец северного морского котика Пират в сентябре весил около 200 килограммов, после чего его рацион увеличили в 3 раза. К январю он должен прибавить не менее 60 килограммов, а в середине мая выйдет на максимум – примерно 350 килограммов. Летом котик больше времени проводит в воде и ест немного рыбы.

У серых тюленей Веты и Тори вес и аппетит зависят от сезона. В июне – июле самка весит около 106 килограммов, самец – 105, и каждый съедает примерно по 5 килограммов рыбы в день. Осенью корма требуется больше: к январю Вета достигает примерно 140 килограммов, Тори – около 130.

Самый крупный обитатель павильона "Ластоногие" – сивуч Дино. В конце лета он весил менее 700 килограммов и получал около 30 килограммов рыбы в день. Осенью порции удвоили, в меню добавили мойву, скумбрию и салаку.

К декабрю Дино должен набрать примерно 100 килограммов, к концу февраля – началу марта его вес превысит тонну. В мае стартует период размножения: сивуч будет есть мало и нерегулярно – по 7–10 килограммов в день до конца августа.

В свою очередь, степные сурки (байбаки) уже впали в спячку в Московском зоопарке. Зоологи отправили их зимовать в специальное теплое помещение, где поддерживается комфортная для животных температура – около плюс 8–10 градусов.