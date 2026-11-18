Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Персонализированную мРНК-вакцину "Онкопепт" для лечения рака толстой кишки вывели на этап клинического применения в России. Сейчас специалисты набирают пациентов для ее использования, сообщил заместитель руководителя ФМБА Игорь Борисевич на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

По словам представителя ведомства, препарат разработан на основе неоантигенов раковых клеток конкретного пациента. Вакцина прошла регистрацию и теперь применяется в клинической практике.

Еще одна отечественная разработка – мРНК-вакцина против глиобластомы, злокачественной опухоли головного мозга – пока проходит регистрационную процедуру. Документы на препарат находятся на рассмотрении в Минздраве России, уточнил Борисевич.

Ранее онколог Евгений Черемушкин предупредил, что лечение рака вакциной не гарантирует полного избавления от болезни. Раковые клетки могут мутировать, а метастазы – появиться повторно даже после успешной иммунотерапии.

Врач отметил, что для подтверждения эффективности лечения и отсутствия рецидива требуется от трех до пяти лет наблюдений. При этом делать выводы об успехе терапии на основании состояния одного пациента преждевременно, так как необходимы масштабные клинические исследования.