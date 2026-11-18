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Еврокомиссия предложила Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро вдобавок к 90 миллиардам, согласованным ранее. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По сведениям зарубежных СМИ, дополнительные средства планируется привлечь через общие заимствования под гарантии бюджета Евросоюза. В качестве источников погашения называются "будущие российские репарации" либо замороженные активы России.

Ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 миллиардов евро в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility. Из общей суммы около 5 миллиардов евро будут направлены за счет кредита, предусмотренного для поддержки Украины в 2026 году.



При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что европейским странам пора задуматься о послевоенном восстановлении Украины, а не о новых финансовых вливаниях в продолжение конфликта.

