Болгария отказалась предоставлять Украине оружие и боеприпасы

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Власти Болгарии больше не будут передавать Украине вооружение и боеприпасы из запасов собственной армии. Об этом заявил болгарский премьер-министр Румен Радев, сообщает агентство БТА.

Политик уточнил, что в нынешних условиях София не может оказать Киеву помощь из-за проблем с финансовыми резервами. При этом он добавил, что Болгария не будет мешать другим государствам Евросоюза оказывать финансовую поддержку Украине.

Ранее СМИ писали, что украинские власти рассчитывают на долгосрочную финансовую поддержку со стороны Запада для содержания своей армии. Киев планирует получать средства на эти цели как минимум в течение следующих 10 лет.

Источник журналистов рассказывал, что финансирование нужно для поддержания численности Вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч военнослужащих. Такая армия, как считают на Украине, должна быть способна отразить возможное "нападение со стороны России в будущем".