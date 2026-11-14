Зеленский: гарантии безопасности являются условием для референдума о выходе из Донбасса

Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon-Pre/Press Service Of The President Of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность вынести на референдум вопрос о выводе войск из Донбасса при условии предоставления его стране гарантий безопасности. Об этом он заявил во время общения с представителями украинской прессы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Зеленский также рассказал, что США впервые подняли вопрос о возможном выходе Украины из Донбасса в случае ее вступления в НАТО.

"Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет с Донбасса?". Это было впервые", – сказал Зеленский.

В качестве возможных гарантий безопасности для Украины он привел пример ближневосточных стран, где расположены американские военные базы с флотом и авиацией США. При этом он отказался признавать российскими уже вошедшие в состав РФ территории и не поддержал идею закрепления нейтрального статуса страны в конституции.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте признал, что Украине при урегулировании конфликта с Россией придется пойти на территориальные уступки. Кроме того, он усомнился в способности Киева вернуть утраченные территории.