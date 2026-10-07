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07 октября, 23:50

Политика

Военная делегация НАТО посетила Украину

Фото: x.com/CMC_NATO

Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне посетил Киев. Об этом Драгоне сообщил в соцсети X.

"Вчера мы полным составом Военного комитета НАТО посетили Киев, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины", – написал адмирал.

В ходе визита 32 члена военного комитета встретились с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Стороны обсудили военные приоритеты Киева.

Кроме того, делегация НАТО побывала в Киево-Печерской лавре, где для них устроили экскурсию. Представителям альянса показали Успенский собор и Троицкую надвратную церковь. Также для делегации исполнили песню у бюста Ивана Мазепы, который установили в лавре несколько месяцев назад.

Ранее Пентагон призвал НАТО готовиться к затяжному конфликту на Украине, а также к тому, что потребности Киева будут сохраняться еще "месяцами и годами". В американском ведомстве отметили, что такие реалии повышают важность сохранения поддержки Украины Европой и ускорения ею темпов перевооружения и реиндустриализации.

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