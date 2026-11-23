Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кабмин РФ утвердил план реализации основ государственной политики в сфере кадетского образования. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Документ содержит более 20 мероприятий. В частности, речь идет о подготовке кодекса кадетской чести, проведении ежегодного форума кадетских корпусов и увеличении числа обучающихся по кадетским программам.

Премьер-министр уточнил, что значительная часть мер направлена на усиление координации школ с профильными вузами и обеспечение преемственности в обучении.

"Рассчитываем, что благодаря их реализации больше молодых людей выберут делом своей жизни укрепление безопасности граждан и страны, защиту интересов Родины", – подчеркнул Мишустин.

Отдельно внимание, согласно плану, необходимо уделить мониторингу состояния кадетского образования в России. Его первые результаты должны быть получены в марте 2027 года.

Наблюдение необходимо в том числе для внедрения типовых образовательных программ в кадетских корпусах и кадетских классах. Эти программы нужно подготовить до конца мая 2027 года. Образец кодекса кадетской чести, которым будут руководствоваться учащиеся, планируется разработать до 30 марта 2027 года.

17 февраля в России отмечается День кадета. В свою очередь, Сергей Собянин рассказал, что главной задачей кадетских классов в Москве является воспитание ответственных, неравнодушных граждан, которые готовы служить обществу и своему городу.

Он напомнил, что первые кадетские классы появились в столичных школах в 2014 году. В настоящее время в них обучаются свыше 20 тысяч ребят. При обучении много времени уделяется формированию лидерских качеств, командной работе и уважению к истории страны.