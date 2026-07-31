В школах Москвы расширяют программы патриотического воспитания – эксперт

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы активно развивает и поддерживает программы патриотического воспитания детей и молодежи. Они составляют важную часть учебно-воспитательного процесса в системе столичного образования и охватывают разнообразные форматы для школьников всех возрастов: от волонтерства до создания музейных пространств. Об этом заявил участник СВО, Герой России Эдуард Казымов по итогам осмотра нового здания филиала Курчатовской школы на Волоколамском шоссе, который 31 июля провел Сергей Собянин.

Как сообщил мэр, с 1 сентября в новом корпусе будут учиться 815 школьников. Пятиэтажное здание площадью 16,5 тысячи квадратных метров возвели по индивидуальному проекту. Для учащихся и педагогов оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатеки и трансформируемые спортивные залы.

Также специалисты создали многоуровневый атриум-амфитеатр, который может служить аудиторией для собраний, лекций и творческих выступлений. На территории возле школы сформировано спортивное ядро: круговая беговая дорожка на несколько полос, площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также зона для прыжков в длину.

"Московские школы представляют собой пример того, как образовательные учреждения становятся пространством для учебы и формирования гражданской личности. В столице патриотическому воспитанию учащихся уделяют особое внимание, активно такая работа ведется и в Курчатовской школе. Здесь действует военно-патриотический клуб "Союз", куда принимают школьников от 12 до 18 лет. В этом году команда клуба участвовала в игре "Зарница" на Кубок префекта СЗАО и стала победительницей в номинации "Самая спортивная команда". По данным портала мэра Москвы, всего в московской системе образования сегодня действует более 500 военно-патриотических клубов, в них состоит свыше 36 тысяч школьников и студентов колледжей. Под руководством наставников они участвуют в поисковых экспедициях, изучают историю страны и города, выступают на спортивных соревнованиях", – отметил Казымов.

Он также подчеркнул, что в воспитательную работу включаются участники СВО. Они проводят в школах уроки "Разговоры о важном", общаются с детьми, а также оказывают содействие в создании школьных музеев, посвященных специальной военной операции: передают личные вещи, копии документов, делятся рассказами, которые школьники записывают и оформляют для музейных стендов.

Сегодня в Москве работает более 170 экспозиций, посвященных СВО. Всего в городе открыто свыше 1,1 тысячи школьных музеев. Еще один важный аспект патриотического воспитания – волонтерская деятельность, в которой задействованы многие школьники. По словам Казымова, это направление позволяет ученикам развить эмпатию, ответственность, научиться командной работе.

К столичным волонтерским отрядам присоединились более 106 тысяч учащихся. Они участвуют в районных, окружных и городских мероприятиях, ухаживают за памятниками, организуют патриотические акции.

Курчатовская школа объединяет почти два десятка зданий – семь школьных корпусов, 10 дошкольных отделений, спортивный комплекс и административное здание. Здесь получают образование свыше 5 тысяч детей.

В учреждении открыты инженерные, медицинские, медиа- и другие предпрофессиональные классы. Образовательный комплекс также сотрудничает с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Для школьников организуют экскурсии, встречи с молодыми учеными и лекции ведущих специалистов, а также мероприятия в Доме ученых имени академика А. П. Александрова.

Ранее сообщалось, что с 2021 года в Новомосковском административном округе (НАО) за счет городского бюджета построили и реконструировали порядка 18 объектов образования – это школы, детские сады и учебный комплекс. Все они рассчитаны на более чем 8 тысяч мест.

