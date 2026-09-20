Мосгоризбирком: более 3,2 млн человек стали участниками голосования в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На выборах депутатов Госдумы в столице проголосовали уже 3,2 миллиона человек, что составляет 40,2% от общего числа московских избирателей. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами со ссылкой на Московскую городскую избирательную комиссию.

"Система электронного голосования в эти дни находилась под массированным внешним кибервоздействием. Однако специалисты круглосуточно обеспечивают защиту и стабильную работу системы электронного голосования в Москве. На данный момент система работает штатно", – рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, специалисты реагируют оперативно, чтобы сохранять непрерывность голосования, обеспечивая безопасность данных, учет голосов и достоверность волеизъявления. Кириллова подчеркнула, что кибератаки не смогут достигнуть цели, поскольку столичная система устойчива и уже подтверждала свою надежность в избирательных процессах прошлых лет.

Общественный штаб по наблюдению за выборами работает в городе круглосуточно. Наблюдатели следят за непрерывностью дистанционного электронного голосования и за тем, как процесс проходит на участках.

"Московская городская избирательная комиссия и Общественный штаб по наблюдению за выборами открыто отрабатывают все вопросы. За два дня и первые часы финального дня выборов зафиксировано всего несколько десятков жалоб", – отметил руководитель ОШ Вадим Ковалев.

Он добавил, что вечером 20 сентября, после завершения голосования, пять хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования направятся в Мосгоризбирком для соединения. Затем стартует подсчет электронных голосов. Общие результате в Москве будут известны после того, как все участки подсчитают бумажные бюллетени.

В рамках голосования для москвичей доступны три способа: онлайн через портал elec.mos.ru с любого устройства с доступом в интернет и полной учетной записью на mos.ru, электронно при помощи терминала на удобном избирательном участке и бумажными бюллетенями на участке по месту постоянной регистрации.

Все участники электронного голосования получат возможность принять участие в акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов". Они получат специальные призы и от 1 до 50 тысяч баллов.

