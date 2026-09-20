Россиянин разгромил мебель в отеле Таиланда и ел цемент в полиции после задержания

Фото: телеграм-канал Baza

Российские волонтеры в Таиланде ищут родственников москвича, который внезапно потерял контроль над собой, устроил погром в гостинице и оказался в больнице в неадекватном состоянии, сообщила РИА Новости лидер одной из волонтерских групп Светлана Шерстобоева.

По ее словам, молодой человек по имени Олег отдыхал со спутницей на острове Ко Мапхао (Кокосовый остров) недалеко от Пхукета. Внезапно он начал крушить мебель и бить стекла в номере. Прибывшие полицейские задержали его, однако и в камере временного содержания он продолжил неадекватные действия.

Как передала Шерстобоева со слов тайско-русской переводчицы, привлеченной к допросу, мужчина отколупывал ногтями кафель со стены и ел цементную крошку. Когда Олегу стало плохо от проглоченного цемента, переводчица уговорила полицейских отвезти его в больницу.

Волонтеры опубликовали фото Олега и копию его паспорта в паблике "Паттайя от А до Я" в таиландских группах в соцсетях. Они просят участников сообщества в Таиланде и России найти родных или знакомых мужчины и связать их с волонтерами, чтобы организовать отправку Олега на родину.

В настоящий момент стоит вопрос о возмещении ущерба отелю и полицейскому участку, а также медицинских расходов в больнице.

"Если оплатить ущерб, Олега могут отпустить домой в сопровождении родных или друзей. В противном случае он может оказаться в тюрьме, несмотря на свое нынешнее состояние", – добавила волонтер.

Ранее на западе Москвы в отделении банка мужчина разделся и устроил дебош. Из финансовой организации поступил тревожный сигнал росгвардейцам, которые были на маршруте патрулирования. Прибыв на место, они задержали 45-летнего москвича, полностью раздевшегося, громко выкрикивавшего бессвязные фразы, использовавшего ненормативную лексику и пугавшего посетителей.

