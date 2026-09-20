Трамп досрочно вернулся в Белый дом из-за эскалации на Ближнем Востоке

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Президент США Дональд Трамп досрочно вернулся в Белый дом из Кэмп-Дэвида на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщила газета The Hill.

Перед этим американцы, находящиеся на Ближнем Востоке, получили от Госдепартамента предупреждение о необходимости соблюдать повышенную бдительность и о возможных ограничениях на поездки.

Самолет главы государства сел на авиабазе "Эндрюс", хотя возвращение должно было состояться в воскресенье. В Белом доме не объяснили причину сокращения поездки.

Власти Саудовской Аравии, в свою очередь, подтвердили попытку хуситов нанести удар баллистической ракетой по Эр-Рияду. Представитель группировки заявил об атаках на столицу и другие объекты.

Ранее сообщалось, что Иран через катарских посредников направил США условия для прекращения конфликта. В условия Тегерана входит, в частности, прекращение боевых действий, разблокировка замороженных иранских активов и снятие морской блокады.

