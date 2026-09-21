В США считают, что Европа должна нарастить усилия для завершения конфликта на Украине

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Член Палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой считает, что европейским странам необходимо активнее участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости,

Отвечая на вопрос о роли Европы в разрешении международных кризисов, включая украинский, он подчеркнул, что всегда придерживался мнения, что Евросоюз должен прилагать больше усилий, чем обычно.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что представители администрации президента Дональда Трампа в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проведут встречи с представителями России и Украины для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса.

Законодатель призвала поддерживать переговорные усилия действующей администрации Белого дома по всем направлениям.