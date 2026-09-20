Певец Natan отказался от участия в реалити-шоу на несколько лет

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Певец Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) заявил, что в ближайшие пару лет не будет участвовать в реалити-шоу. Об этом сообщает телеграм-канал "Звездач" со ссылкой на слова артиста.

Исполнитель объяснил, что хочет сделать перерыв от телепроектов и сосредоточиться на музыке. По его словам, участие в подобных шоу затягивает и меняет статус артиста на реалити-героя.

"Это прикольно по финансовой составляющей и по медийке, но если в первый раз получилось сделать хайп по случайности и своей тупости, то идти на такой шаг я больше не буду", – поделился музыкант.

Ранее Natan признался, что не намерен продлевать контракт с лейблом Black Star, который заканчивается в следующем году. По словам артиста, он уйдет в "свободное плавание".

До этого лейбл после 10 лет сотрудничества также покинула певица Клава Кока (настоящее имя – Клавдия Высокова. – Прим. ред.).