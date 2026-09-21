В Петербурге разработали проекты двух первых участков кольцевой линии метро

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге планируют построить кольцевую линию метро, для первых двух участков уже разработали градостроительную документацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Документация включает проекты планировки и межевания территории. Проект предусматривает строительство пяти станций общей протяженностью 8,27 километра. Работы по созданию кольца разделят на несколько этапов, а его размещение предусмотрено расчетным сроком генерального плана города на 2040 год.

Первый участок пройдет на протяжении 3,8 километра между станциями "Лесная-2" и "Площадь Калинина". Здесь появятся две станции глубокого заложения – "Арсенальная" и "Площадь Калинина". Для первой предусмотрят два выхода на проспект Маршала Блюхера, для второй – еще два, у пересечения Кондратьевского и Полюстровского проспектов.

От станции "Площадь Калинина" второй участок протянется до "Ладожской-2". Его длина составит 4,47 километра. Помимо конечной, на этом отрезке запланированы станции "Полюстровский проспект – 2" и "Большеохтинская-2" – обе они также будут глубокого заложения.

В перспективе "Полюстровский проспект – 2" свяжут пересадкой с продолжением Красносельско-Калининской линии. "Большеохтинская-2" должна стать пересадочным узлом будущей Адмиралтейско-Охтинской линии. На "Ладожской-2" пассажиры смогут перейти на действующую Лахтинско-Правобережную линию.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что первые два участка улучшат транспортную доступность Калининского и Красногвардейского районов. В дальнейшем кольцевая линия должна связать между собой существующие и новые радиальные направления петербургского метро.

Беглов также напомнил, что по поручению президента России власти ускорили развитие метрополитена – в городе уже открыли первые станции Красносельско-Калининской линии, строят ее второй пусковой участок и проектируют третий.

"Целенаправленно движемся к созданию кольцевой линии метрополитена. Она нужна Петербургу. Город делает все, чтобы планы по ее строительству были реализованы в срок, предусмотренный нашим генеральным планом", – отметил Беглов.

Ранее стало известно, что новый участок Арбатско-Покровской линии протяженностью более 8 километров пройдет до подмосковной Балашихи. На нем появятся станции "Восточный" и "Балашиха", благодаря чему улучшится транспортное обслуживание одноименного района Москвы и Балашихи с прогнозируемым населением свыше 670 тысяч человек.

Сейчас в Подмосковье на этой линии работает только "Мякинино" в Красногорском округе. Проектирование нового участка начнут одновременно со строительством "Гольяново", что должно разгрузить ТПУ "Щелковская". Всего в регионе планируют построить еще 10 станций пяти линий метро. Ожидается, что ими будут пользоваться около 600 тысяч человек в день, а для 3,7 миллиона жителей области время поездок сократится на 30–60 минут.